Беременная подруга чемпиона Формулы-1 снялась полностью обнаженной

Подруга звездного пилота Формулы-1 Джесона Баттона Бриттни Уорд продемонстрировала свое тело до и после родов.

29-летняя экс-модель Playboy поделилась откровенными кадрами со своими 303 тысячами подписчиков в Instagram.

На снимках Уорд, которая больше 4 лет встречается с 40-летним чемпионом мира 2009 года, позирует полностью обнаженной на последних месяцах беременности, а также через 5 дней после того, как родила девочку.

"Это я через 5 дней после кесарева сечения. Никаких фильтров и никаких забот. Ближе к концу беременности у меня было много прыщей, вздутие живота и тошнота, боль в области таза. Восстановление после операции не такое уж и простое", – подписала кадр девушка.

Бриттни посоветовала молодым мамам любить себя в любом виде.

"Всем молодым мамам хочу сказать, что будьте добры к себе, вы прекрасны. Мы все чудо-женщины, и стать молодой мамой - это удивительно и так сложно одновременно. Не стыдитесь своего тела после родов - полная ли вы или худая", – отметила Уорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уорд ранее произвела неизгладимое впечатление на болельщиков своими топлес-фотосессиями.