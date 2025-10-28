Беременная Марина Бех-Романчук снялась в расстегнутом пиджаке на голое тело. В соцсетях назвали это 'контентом не для публики'

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук произвела настоящий фурор в соцсетях снявшись в эротической фотосессии. 30-летняя уроженка Хмельнитчины, которая в сентябре объявила о своей беременности, решила запечатлеть все изменения, происходящие с телом.

Спортсменка накинула на голое тело пиджак, раскрыв его на груди, чем спровоцировала шквал комментариев. Многие пользователи были поражены смелостью девушки и восхитились ее красотой.

Однако нашлись и те, кто посчитал такие снимки через чур интимными.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября, Бех-Романчук впервые открыто рассказала о диагнозе, который стал ключевым в ее громкой антидопинговой истории: спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (тестостерон). Марина в интервью Маше Ефросининой призналась, что еще в 2020 году ей диагностировали синдром поликистозных яичников, последствия которого напрямую повлияли на гормональный фон.

