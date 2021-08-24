Оксана Баюл, отказавшись от украинского гражданства, оголилась в Instagram. Фотофакт

Знаменитая фигуристка и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл выложила в Instagram кадр со своей ранней откровенной фотосессии. На снимке Баюл обнаженная стоит спиной к фотографу. Из одежды на девушке лишь украшения.

Бывшая спортсменка разместила фотографию через несколько часов после того, как сделала заявление об отказе от украинского гражданства.

Баюл обидело то, что ее не пригласили праздновать 30-й День Независимости Украины.

В апреле этого года Баюл рассказала об угрозах, которые ей поступили в социальных сетях после критики в адрес российского тренера Татьяны Тарасовой.

Видео дня

Ранее Баюл намекнула, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу. До этого Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.

Как сообщал OBOZREVATEL, после отказа Баюл от гражданства Украины многие пользователи в сети отметили, что наша страна ничего не потеряла.

Сама экс-спортсменка написала, что она "родилась русской".