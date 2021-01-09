Баскетболист сборной Украины женился: фото избранницы

Форвард сборной Украины и "Днепра" Вячеслав Бобров женился на своей возлюбленной Екатерине.

На официальной странице его клуба в Instagram появились снимки с этого особенного для пары дня. Часть из них была сделана на домашней площадке действующих чемпионов страны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на фотографии избранницы нашего баскетболиста, опубликованные на ее странице в социальной сети. Судя по ним, Екатерина увлекается музыкой и занимается диджеингом.

Напомним, что Бобров начинал карьеру в мариупольском "Азовмаше", а в 2011-м стал игроком БК "Киев". В 2014 году он выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но остался без команды по итогам церемонии.

После этого Вячеслав на протяжении пяти лет выступал в Европе. Он успел поиграть в Румынии, Франции, Литве и Испании, прежде чем перейти в "Днепр" перед началом сезона 2020/21.

В нынешнем чемпионате Украины по баскетболу Бобров принял участие в 9 матчах. В среднем он проводит на площадке почти 24 минуты, набирает 8,8 очков, 5,7 подборов и 3,8 передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Торонто Рэпторс" Алексей Лэнь показал свою девушку.