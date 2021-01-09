Баскетболист сборной Украины женился: фото избранницы

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
5,0 т.
Вячеслав Бобров и его жена Екатерина

Форвард сборной Украины и "Днепра" Вячеслав Бобров женился на своей возлюбленной Екатерине.

На официальной странице его клуба в Instagram появились снимки с этого особенного для пары дня. Часть из них была сделана на домашней площадке действующих чемпионов страны.

Вячеслав Бобров и Екатерина на домашнем паркете "Днепра"
Вячеслав Бобров и Екатерина на домашнем паркете "Днепра" вместе со свидетелями
Вячеслав Бобров и Екатерина в лимузине
Вячеслав Бобров и Екатерина во время свадебной церемонии

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на фотографии избранницы нашего баскетболиста, опубликованные на ее странице в социальной сети. Судя по ним, Екатерина увлекается музыкой и занимается диджеингом.

Жена Вячеслава Боброва ест клубнику
Жена Вячеслава Боброва возле пальмы
Жена Вячеслава Боброва на пляже
Жена Вячеслава Боброва лежит возле бассейна
Жена Вячеслава Боброва за диджейским пультом
Жена Вячеслава Боброва на теннисном корте
Жена Вячеслава Боброва в бассейне
Екатерина и Вячеслав Бобров

Напомним, что Бобров начинал карьеру в мариупольском "Азовмаше", а в 2011-м стал игроком БК "Киев". В 2014 году он выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но остался без команды по итогам церемонии.

После этого Вячеслав на протяжении пяти лет выступал в Европе. Он успел поиграть в Румынии, Франции, Литве и Испании, прежде чем перейти в "Днепр" перед началом сезона 2020/21.

В нынешнем чемпионате Украины по баскетболу Бобров принял участие в 9 матчах. В среднем он проводит на площадке почти 24 минуты, набирает 8,8 очков, 5,7 подборов и 3,8 передач.

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