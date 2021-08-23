Баскетболист-гигант женился на красавице из Днепра. Фотофакт

Бывший капитан сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко, выступающий за БК "Днепр", женился на Лизе Любчич. Украинка является давней поклонницей этой команды и болела за "Днепр" еще в те времена, когда Фесенко выступал в Италии.

О помолвке пара объявила в декабре прошлого года. В июле 216-сантиметровый баскетболист сделал своей подруге предложение.

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21 августа и 34-летний Кирилл и Лиза выложили в соцсетях фотографию из ЗАГСа.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться избранницей украинского гиганта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирилл вспомнил о жаркой встрече с покойным Коби Брайантом.

Кирилл Фесенко, в начале 2000-х игравший в НБА за "Юта Джаз", много раз выходил против Брайанта на паркет. В одной из таких встреч Коби едва не бросился на Фесенко после очередного фола, а Кирилл получил урок на всю жизнь.