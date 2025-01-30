'Аж мурашки по коже'. Жена футболиста сборной Украины поразила 'невероятно сексуальными' фото в бикини

Супруга 28-летнего футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова вызвала настоящий фурор в сети, опубликовав горячие снимки с отдыха. На фото Анна позирует на пляже в эффектном черном бикини, подчеркивающем её роскошную фигуру.

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Стройная талия, длинные ноги, пышные формы и загорелая кожа сделали её образ по-настоящему восхитительным. Дополняют картину светлые волнистые волосы, слегка растрёпанные морским бризом, и чарующая улыбка, покорившая подписчиков.

Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными и буквально засыпали красотку восторженными сообщениями.

"Вы невероятная сексуальная! А какой красивый купальник!" – отметила одна из подписчиц. "Просто вау!" – восхитился другой комментатор. "Аж мурашки по коже от такой красоты!" – поделился эмоциями еще один поклонник.

Некоторые фанаты сравнили её красоту с "совершенством из далёких галактик", а другие не смогли подобрать слов и выразили восторг лишь огненными эмодзи.

Фото быстро набрало тысячи лайков и продолжает собирать восторженные отклики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Анна Зубкова подала на развод. Скриншот своего заявления в суд 30-летняя Анна выложила в Instagram, оставив его без каких-либо комментариев.

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