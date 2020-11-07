Аршавин оправдался за скандал с порноактрисой. Видео

Футболист Андрей Аршавин впервые рассказал о скандале в Геленджике с участием порноактрисы Лолы Тейлор.

Ранее Лола (Любовь Бушуева) рассказала, что познакомилась с Аршавиным и Быстровым в ресторане. Они позвали её за свой столик, а затем и в отель. Там девушка обиделась из-за того, что футболисты отказали ей в совместном селфи. В итоге она "психанула и ушла".

В передаче "Коммент шоу" Андрей Аршавин прокомментировал этот рассказ.

"Если коротко говорить, то девушки сами пришли, сами что-то сделали, а потом написали", — заявил спортсмен.

По его словам, эта "небылица" была попыткой нажиться на его имени, на сленге молодежи — "хайпануть". Он также сравнил поведение Лолы и своей экс-супруги, которая также "до сих пор хайпует".

Ранее бывшая теща Андрея Аршавина Наталия Сарычева обвинила футболиста в неискреннем отношении к детям.