Арбитр финала ЧМ по футболу женился на коллеге, сотворившей историю в Германии

Знаменитый английский экс-арбитр Ховард Уэбб женился на коллеге Бибиане Штайнхаус, которая стала первой женщиной в истории немецкой Бундеслиги, отработавшей на матче главной судьей.

Как сообщает издание The Sun, в 2016 году он расстался со своей бывшей супругой Кэй, но нашел новую любовь в лице Штайнхаус. Они встречались на протяжении нескольких лет, прежде чем узаконить свои отношения в марте 2021 года во время паузы на игры национальных сборных.

"Да, это правда. Мы сыграли свадьбу в марте во время паузы на матчи национальных сборных и очень этому счастливы. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений мы смогли присутствовать на церемонии только вдвоем. На ней не могли находиться даже свидетели. Очевидно, что о медовом месяца речи тоже не шло", – рассказала немка.

Отметим, что сейчас им приходится поддерживать отношения на расстоянии, поскольку англичанин живет в Нью-Йорке, а его возлюбленная продолжает работать с системой VAR (видеоассистент арбитра) в родном чемпионате.

Напомним, что Уэбб был главным судьей на финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2010 году. Он закончил карьеру в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский арбитр чуть не подрался с футболистом во время матча.