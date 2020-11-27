Американский боксер рассказал о ненависти девушки из-за запрета на секс

Звездный YouTube-блогер и боксер Джейк Пол рассказал, что его девушка Джулия Роуз "ненавидит" его из-за запрета на секс перед боем против экс-игрока НБА Нэйта Робинсона, который состоится в субботу, 28 ноября, на разогреве у Майка Тайсона и Роя Джонса.

Как сообщает издание The Sun, американец признался, что ему очень тяжело сдерживаться при виде своей "горячей" девушки. А она, в свою очередь, часто уничтожает его взглядом.

"У меня уже довольно долго не было секса, и это очень тяжело, поскольку у меня есть чертовски горячая девушка. Джулия очень бесится. Она смотрит на меня, как будто хочет сказать: "Я просто ненавижу тебя, почему мы не можем заняться этим прямо сейчас?" – рассказал Пол.

Отметим, что даже легендарный Флойд Мейвезер практиковал подобный запрет, поскольку считается, что секс ослабляет ноги спортсмена.

Для американца, на которого в YouTube подписались более 20 миллионов человек, бой против Робинсона станет вторым в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем дебютном поединке он нокаутировал другого блогера AnEsonGib'а в первом раунде.

Напомним, что Джулия Роуз стала знаменитой после того, как показала обнаженную грудь во время бейсбольного матча в Высшей лиге США (MLB).