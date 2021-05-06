Американская серфингистка покорила поклонников яркими снимками в бикини

Четырехкратная чемпионка США по серфингу Кайла Мур порадовала поклонников соблазнительными снимками в бикини.

24-летняя спортсменка находится в отличной форме и не стесняется демонстрировать стройное тело на своей странице в Instagram, на которую подписались чуть более 25 тысяч человек. Во время одной из недавних фотосессий уроженка Гавайских островов позировала в ярком розовом бикини.

Увидев эти кадры, фанаты Мур не смогли сдержать эмоции и засыпали ее комплиментами.

"Принцесса", "Ты шутишь. Нельзя быть такой идеальной", "Потрясающая", "Боже, храни Гавайи", "Ничего себе! Ты сногсшибательна", – написали они в комментариях.

Отметим, что ее старшая сестра – Карисса Мур – является четырехкратной чемпионкой мира по серфингу. Они часто катаются на доске вместе, но наибольший вклад в тренировки 24-летней спортсменки делает ее отец, который постоянно пытается помочь ей стать лучше.

Кроме серфинга Кайла занимается бизнесом. Она продает пляжную одежду в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ее соотечественница и коллега Бри Лин Клейнтоп похвасталась стройным телом в бикини.