Американская чемпионка решила продать свое интимное видео, но его выложили бесплатно

Чемпионка знаменитого телешоу "Американский воин-ниндзя" и персональный тренер Дженнифер Тавернье решила пополнить бюджет продажей своего откровенного контента.

39-летняя мать двоих детей зарегистрировалась на сайте OnlyFans – ресурсе, где звезды спорта, моды и кино зарабатывают деньги на пользователях, выкладывая свои личные фото и видео.

Тавернье сделала для всех бесплатную подписку, однако за каждый пост с интимным содержанием необходимо было заплатить порядка 10-15 долларов.

После того, как об этом узнали фанаты девушки, они выложили фото и видео в открытый доступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу, участница соревнований IFBB по бодифитнесу Кира Джейн Эстон лишилась своих интимных фотографий, которые залила на портал Onlyfans.