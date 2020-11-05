Американская чемпионка показала себя полностью обнаженной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Жанетт Фелисиано

Популярная американская фитнес-модель и тренер Жанетт Фелисиано выложила в сеть свою откровенную фотосессию.

Победительница многочисленных национальных турниров по бодибилдингу и фитнесу порадовала подписчиков, снявшись полностью обнаженной.

Жанетт Фелисиано снялась обнаженной
Жанетт Фелисиано поразила откровенной эротикой
Жанетт Фелисиано продемонстрировала свое упругое тело
Жанетт Фелисиано с выигранными кубками
Жанетт Фелисиано на выступлении (в центре)
Жанетт Фелисиано топлес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жанетт снялась абсолютно без одежды, прикрыв грудь руками. Необычности добавлял тот факт, что девушка одновременно закрыла интимные части тела и своим двум отражениям в зеркале.

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