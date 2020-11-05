Американская чемпионка показала себя полностью обнаженной

Популярная американская фитнес-модель и тренер Жанетт Фелисиано выложила в сеть свою откровенную фотосессию.

Победительница многочисленных национальных турниров по бодибилдингу и фитнесу порадовала подписчиков, снявшись полностью обнаженной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жанетт снялась абсолютно без одежды, прикрыв грудь руками. Необычности добавлял тот факт, что девушка одновременно закрыла интимные части тела и своим двум отражениям в зеркале.