Американка после 13 лет стриптиза стала бойцом в UFC. Фотофакт

Американка Ванесса Демопулос после победы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) над Сильваной Гомес Хуарес во время предварительного карда на UFC 270 приняла решение бросить карьеру стриптизерши и сосредоточиться на спорте. Демопулос победила болевым приемом в первом раунде.

Общаясь с журналистами после боя, 33-летняя девушка рассказала, что бросила работу экзотической танцовщицы перед своим вторым выходом в октагон.

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"Я не думаю, что это секрет, что я была экзотической танцовщицей в течение 13 лет. У меня не было возможности сказать это [в микрофон после победы], но я хотела бы сказать это прямо сейчас, я ушла из стриптиза, чтобы продолжить тренироваться и выступать в UFC", – отметила Ванесса.

Демопулос призналась, что бросила танцевать около шести-восьми недель назад, чтобы полностью посвятить себя смешанным единоборств

"Я решила серьезно относиться к этому и провожу в спортзале каждый божий день. Мое джиу-джитсу на самом деле связано с моим опытом танцора на пилоне", - отметила спортсменка-стриптизерша.