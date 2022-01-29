Алиев рассказал, как участвовал в групповом сексе

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью Игорю Бурбасу рассказал, как десяток лет назад занимался групповым сексом с представительницами прекрасного пола. По словам экс-спортсмена, он это делал без своего давнего друга Артема Милевского.

На вопрос интервьюира, были ли секс в формате "Алиев, Милевский и девушки", Алиев заявил, что они не "педики на мопедиках".

"Групповой секс по молодости конечно был. Кайфовали. Было две девушки и я один. Это кайф. Приглашали их чисто покуражится, когда гуляешь, кайфуешь, выпьешь. "Ха-ха" половить. Сейчас нет. Уже угомонился. 37 лет. Со здоровьем все впорядке. Стоит, как у волка на морозе", – сказал Алиев в эфире Youtube-канала "Bu-Bazz".

Видео дня

Ранее Алиев снялся в скандальном клипе. Видео на песню, в которой он объявил войну итальянским функционерам из Украинской ассоциации футбола (УАФ), появилось на его канале "Кент".

До этого Алиев заявил, что бил свою жену Татьяну потому что та, якобы его царапала.

По словам экс-игрока сборной Украины, он никогда не начинал какую-то ссору сам.

Татьяна Алиева в свое время выставила в сеть фото в синяках и ссадинах, сказав, что была избита бывшим футболистом "Динамо". Позже она сообщила, что Александр во время драки сломал кровать.

Сам спортсмен показал откровенное видео с пьяной полуголой женой.