'Абсолютно невозможно'. Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

Мама немецкого футболиста Леон Даяку, выступающего в Хорватии за "Хайдук", шокировала поклонников своим ошеломляющим внешним видом, пишет Dailystar. Косовско-албанская красавица стала настоящей знаменитостью в Сплите, где ее сын играет на позиции атакующего полузащитника.

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Блерта Даяку по профессии косметолог, и она часто делится снимками с работы в социальных сетях, а также рассказывает о различных процедурах, которые она проходит, чтобы выглядеть моложе. Однако, прежде всего, она мама, и очень гордится этим.

"Дорогой Леон, сейчас в Хорватии начинается новая глава твоей жизни. Пусть Бог даст тебе только самое лучшее, и пусть ты будешь здоров и счастлив. Мы любим тебя, твоя семья", — объявила она в Instagram, когда Даяку переехал в Хайдук.

На другом фото с сыном-футболистом она подписала снимок: "Когда я с тобой, мое сердце улыбается". У Блерты есть еще двое сыновей.

Красавица любит путешествовать, делясь снимками со всего мира в своем Instagram. Одна фотография, с ее сыном, сделана недалеко от Ньюкасла, а другие фотографии сделаны в Дубае и Штутгарте.

Фанаты с недоверием восприняли фотографию, решив, что рядом с игроком его жена. "Абсолютно невозможно", — сказал один футбольный фанат.

У Даяку была довольно бурная карьера: он родился в Германии после того, как его родители бежали от гражданской войны в Югославии. Выступал в молодежных командах Штутгарта и Баварии.

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