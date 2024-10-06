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"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
3,1 т.
'Абсолютно невозможно'. Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

Мама немецкого футболиста Леон Даяку, выступающего в Хорватии за "Хайдук", шокировала поклонников своим ошеломляющим внешним видом, пишет Dailystar. Косовско-албанская красавица стала настоящей знаменитостью в Сплите, где ее сын играет на позиции атакующего полузащитника.

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"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

Блерта Даяку по профессии косметолог, и она часто делится снимками с работы в социальных сетях, а также рассказывает о различных процедурах, которые она проходит, чтобы выглядеть моложе. Однако, прежде всего, она мама, и очень гордится этим.

"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото
"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото
"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото
"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

"Дорогой Леон, сейчас в Хорватии начинается новая глава твоей жизни. Пусть Бог даст тебе только самое лучшее, и пусть ты будешь здоров и счастлив. Мы любим тебя, твоя семья", — объявила она в Instagram, когда Даяку переехал в Хайдук.

"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

На другом фото с сыном-футболистом она подписала снимок: "Когда я с тобой, мое сердце улыбается". У Блерты есть еще двое сыновей.

"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

Красавица любит путешествовать, делясь снимками со всего мира в своем Instagram. Одна фотография, с ее сыном, сделана недалеко от Ньюкасла, а другие фотографии сделаны в Дубае и Штутгарте.

"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

Фанаты с недоверием восприняли фотографию, решив, что рядом с игроком его жена. "Абсолютно невозможно", — сказал один футбольный фанат.

"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото
"Абсолютно невозможно". Молодая мама немецкого футболиста впечатлила сеть своей внешностью. Фото

У Даяку была довольно бурная карьера: он родился в Германии после того, как его родители бежали от гражданской войны в Югославии. Выступал в молодежных командах Штутгарта и Баварии.

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