Абсолютная чемпионка мира по боксу разделась до прозрачного белья на взвешивании перед боем. Видео

Абсолютная чемпионка мира по боксу в легчайшем весе (до 53,5 кг) Чернека Джонсон (18-2, 8 КО) поразила сеть своим видом во время церемонии взвешивания перед боем с непобедимой американкой Амандой Галле (12-0-1, 1 КО). 30-летняя уроженка Новой Зеландии вышла в Майами на традиционную церемонию в прозрачном белье.

Фанаты не смогли пройти мимо красоты боксерши, завалив ее в комментариях комлиментами. Юзеры восхищаются ее подтянутым телом и роскошными формами.

Чернека Джонсон родилась в семье маори. В 2007 году она переехала в Австралию на Золотой берег и вскоре начала заниматься боксом. В юности она тренировалась вместе с будущими чемпионами, а к 2011 году уже представляла Австралию на международных соревнованиях, завоевав золото на юниорском чемпионате мира.

За время любительской карьеры Джонсон провела более 60 боев и выиграла несколько национальных титулов, включая три чемпионата Австралии и три победы на турнире "Golden Gloves".

Профессиональная карьера Джонсон началась в 2016 году. Она постепенно завоевала титулы, включая WIBA и IBF в разных весовых категориях. В 2024 году она стала двукратной чемпионкой мира, победив Нину Хьюз, а в июле 2025 года завоевала титул неделимого чемпиона мира в полулегком весе.

Джонсон также стала первой маори, успешно защитившей мировой титул. Помимо бокса, она участвовала в шоу "The Challenge: Australia" в 2022 году.

