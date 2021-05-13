64-летняя культуристка снялась полностью обнаженной, впечатлив телом

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Лесли Максвелл

Австралийская культуристка Лесли Максвелл поразила своих поклонников в Instagram, снявшись в эротической фотосессии.

65-летняя уроженка Мельбурна, внешности которой могут позавидовать большинство 30-летних, наглядно продемонстрировала зачем ходит в тренажерный зал.

Максвелл сфотографировалась полностью обнаженной, лишь прикрывшись шарфом.

Лесли Максвелл
Лесли Максвелл снялась обнаженной

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить результаты работы с "железом" пожилой спортсменки, у которой уже есть несколько внуков.

Лесли Максвелл в розовом бикини
Лесли Максвелл на пляже
Лесли Максвелл в черном белье
Лесли Максвелл в белом купальнике
Лесли Максвелл дома
Лесли Максвелл загорает
Лесли Максвелл снялась в откровенном белье
Лесли Максвелл демонстрирует потрясающие результаты
Лесли Максвелл
Лесли Максвелл в черном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максвелл рассказала, как ей удается в таком возрасте оставаться молодой и привлекательной для мужчин.