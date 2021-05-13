64-летняя культуристка снялась полностью обнаженной, впечатлив телом

Австралийская культуристка Лесли Максвелл поразила своих поклонников в Instagram, снявшись в эротической фотосессии.

65-летняя уроженка Мельбурна, внешности которой могут позавидовать большинство 30-летних, наглядно продемонстрировала зачем ходит в тренажерный зал.

Максвелл сфотографировалась полностью обнаженной, лишь прикрывшись шарфом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить результаты работы с "железом" пожилой спортсменки, у которой уже есть несколько внуков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максвелл рассказала, как ей удается в таком возрасте оставаться молодой и привлекательной для мужчин.