4-кратная чемпионка мира из России оказалась тренером эскортниц в Дубае. Видео

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Евгения Штефан после завершения карьеры стала секс-тренером. 28-летняя уроженка Казани, которая в свое время выигрывала престижные международные соревнования, организовала мастер-класс для элитных эскортниц в Дубае.

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У себя в Instagram россиянка выложила видео, где учит девушек "как правильно направлять энергию в новолуние, медитировать на успех и добиваться от мужчин дорогих подарков".

На одном из фото Штефан показала, что входит в обязательные атрибуты такого мастер-класса: фаллоимитаторы и шампанское.

Присоединиться к тренингу в ОАЭ могла любая россиянка - для этого необходимо было заплатить за участие 25000 рублей (около 320 долларов) и приехать в Дубай на общий сбор.

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