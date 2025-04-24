25-летняя модель бросила Жерара Пике, который ради нее сбежал от Шакиры. Фото

Жерар Пике и Клара Чиа расстались после трех лет отношений, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к паре. Бывший футболист "Барселоны" и 25-летняя модель были вместе с августа 2022 года.

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Журналистка Адриана Дорронсоро сообщила в четверг в программе телеканала Telecinco "Vamos a ver", что пара якобы рассталась после почти трех лет совместной жизни.

В начале эфира в четверг журналистка Mediaset сообщила, что ей стало известно о разрыве одной из самых медийных пар в испанском шоу-бизнесе. "Мне подтвердили, что Жерар Пике и Клара Чиа расстались, и я немного исследую причины, потому что мне говорят о третьих лицах, хотя это пока не совсем ясно, хотя, как вы знаете, в последние месяцы говорили о кризисе", – сказала Адриана.

Журналистка также напомнила, что месяц назад была сделана фотография бывшего футболиста, запечатленного в ледяной лавке в Майами с рыжеволосой девушкой.

"Не знаю, стало ли это причиной или нет, но мне подтверждают разрыв", – добавила она. Также она подчеркнула, что информацию ей предоставил человек, "очень близкий к паре".

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2022-го колумбийская певица и танцовщица Шакира разошлась с футболистом "Барселоны" и отцом ее двух сыновей Жераром Пике. Спортсмена обвинили в измене с мамой его 17-летнего одноклубника Пабло Гави, однако эту информацию впоследствии опровергли.

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