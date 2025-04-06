25-летняя дочь знаменитого украинского чемпиона поразила сеть своей внешностью. Фотофакт

Ангелина Шахрайчук, бывшая украинская теннисистка и дочь титулованного хоккеиста Вадима Шахрайчука, опубликовала эффектные фото с пляжа в Майами. Снимки с жаркого пляжа моментально привлекли внимание пользователей соцсетей, собрав массу восторженных комментариев.

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На новых кадрах 25-летняя Ангелина позирует в леопардовом бикини и чёрных брюках, демонстрируя безупречную фигуру и яркую внешность. Особенно внимание пользователей привлёк её выразительный бюст и загорелая кожа, блестящая под солнцем.

В кадре она держит кокос с логотипом элитного отеля The Setai и позирует в стильных чёрных очках и бейсболке.

Ангелина в юности играла в теннис на профессиональном уровне и выступала на юниорских турнирах под флагом Украины.

Несмотря на успешное спортивное прошлое, сейчас она больше известна как модель и инфлюенсер.

Её отец – Вадим Шахрайчук – в прошлом нападающий сборной Украины по хоккею и рекордсмен по количеству сыгранных матчей и набранным очкам за историю национальной украинской команды.

Фотографии быстро разлетелись по соцсетям и собрали сотни одобрительных комментариев. Пользователи восторгаются девушкой и ее потрясающим телом.

А вот так девушка выглядела 4 года назад.

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