210-см баскетболист показал, что делает со своей 155-см подружкой. Видео собрало 7.8 млн просмотров

Американский баскетболист Дилан Портер и его подружка Эшлин Бишов стали настоящими звездами интернета после того, как сняли ролик про свою совместную жизнь. Пользователей в интернете поразила разница в росте между молодыми людьми - она составила порядка 65 см.

Портер, играющий в студенческом чемпионате США, имеет рост 210 см. Бишов – 155 см. На видео, которое завирусилось в сети, Эшлин показывает, насколько она маленькая в сравнении со своим приятелем.

Дилан легко поднимает подругу, благодаря чему та спокойно убирает пыль с самых труднодоступных мест.

За несколько недель видео собрало порядка 8 млн просмотров в Facebook.

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