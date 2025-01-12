203-см чемпионка на OnlyFans за неделю заработала больше, чем за всю карьеру. Фото и видео

Четырехкратная участница Матча всех звезд женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) Лиз Кэмбидж, завершившая свою баскетбольную карьеру в 2022 году, призналась, что заработала на OnlyFans больше, чем за все годы в профессиональной лиге. 33-летняя австралийка обладает ростом в 203 см и весом в 98 кг.

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В свой самый доходный сезон она заработала чуть больше $220 000. Сейчас Лиз зарабатывает около $1,5 миллиона ежегодно благодаря OnlyFans, продолжая развивать личный бренд.

"Я не закрываю двери для других возможностей, но на данный момент сосредоточена на создании чего-то нового", - призналась бывшая спортсменка.

После расторжения контракта с Los Angeles Sparks по обоюдному согласию Кэмбидж выступала за израильский клуб "Маккаби Бнот Ашдод" и китайскую команду "Сычуань Юаньда".

Однако настоящим прорывом для спортсменки стала платформа OnlyFans. Кэмбидж призналась, что ее доход за первую неделю на платформе превысил всю сумму, заработанную за годы игры в WNBA.

Она отметила, что решение присоединиться к OnlyFans было не только финансовым, но и творческим шагом.

"Баскетбол был частью моей жизни, но не определял меня полностью", – поделилась Кэмбидж. Она использует платформу для публикации модных, художественных и откровенных видео (например, как это).

За свою спортивную карьеру Кэмбидж добилась значительных успехов: она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира FIBA-2018, бронзовую на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а в 2018-м – "золото" на Играх Содружества.

Пять лет назад австралийка стала лицом обложки специального выпуска ESPN Body Issue, снявшись полностью обнаженной.

Не так давно девушку словили на улицах оживленного города. Огромная разница в росте вызвала шок у прохожих.

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