19-летняя дочь Суркиса показала себя в купальнике и восхитила Instagram

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна отмечать свой день рождения и новогодние праздники отправилась в жаркий Дубай.

19-летняя красотка, которая профессионально занимается балетом, произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свои фото в купальнике. В комментариях под снимком подписчики девушки не сдерживают эмоций, заваливая ее восторженными смайлами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этими и другими фотографиями Яны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яна "зажгла" с игроком молодежной команды "Динамо" Кристианом Беловаром, устроив эффектную фотосессию в одном из столичных супермаркетов.