19-летняя дочь Суркиса показала себя в купальнике и восхитила Instagram

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Яна Суркис

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна отмечать свой день рождения и новогодние праздники отправилась в жаркий Дубай.

19-летняя красотка, которая профессионально занимается балетом, произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свои фото в купальнике. В комментариях под снимком подписчики девушки не сдерживают эмоций, заваливая ее восторженными смайлами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этими и другими фотографиями Яны.

Яна Суркис в купальнике
Яна Суркис в отеле
Яна Суркис в номере
Яна Суркис рядом с пальмой
Яна Суркис на прогулке по территории отеля
Комментарии под фото
Яна Суркис во время выступления
Яна Суркис на вечеринке
Яна Суркис на тренировке
Яна Суркис на пляже

Как сообщал OBOZREVATEL, Яна "зажгла" с игроком молодежной команды "Динамо" Кристианом Беловаром, устроив эффектную фотосессию в одном из столичных супермаркетов.

ОАЭДубайЯна Суркис