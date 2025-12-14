19-летний футболист 'Шахтер' закрутил роман с бразильской красавицей, старшей его на 8 лет. Фото

19-летний новичок "Шахтера" Кауан Элиас, перебравшийся в донецкий клуб зимой 2025 года, оказался в центре внимания из-за своей личной жизни. У молодого бразильского футболиста завязались романтические отношения с 27-летней моделью, блогером и фитнес-тренером Бруной Роттой.

Как сообщает Terra, нападающий, который перешел в "Шахтер" из "Флуминенсе" за 17 млн евро, состоит в отношениях с известной в Бразилии инфлюенсеркой. Поводом для обсуждений стало видео, опубликованное в социальных сетях девушки, на котором отчетливо видна рука футболиста, что пользователи расценили как подтверждение романа.

Бруна Ротта старше Кауана Элиаса на восемь лет и активно ведет блоги, посвященные фитнесу и образу жизни, а также сотрудничает с брендами в Бразилии. У девушки 1.7 млн подписчиков в Instagram.

У себя в аккаунте бразильянка несколько раз выкладывала фото из Украины.

