17-летний звездный футболист 'Реала' женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

17-летний бразильский нападающий "Палмейраса" Эндрик, права на которого принадлежат "Реалу", намерен жениться на 21-летней Габриэли Миранде. Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года, сообщает extra.globo.com.

Эндрик и Габриэли уже планируют свадьбу. Хотя девушка не согласна с тем, что в будущем она будет сопровождать своего парня вдали от Бразилии, молодой спортсмен считает само собой разумеющимся, что его подруга поедет в Испанию в июле, когда он после наступления 18-летия вернется в "Реал Мадрид".

Отношения стали проблемой и для "Палмейраса" и для "Реала". Хотя родители Эндрика обожают свою невестку, им посоветовали "уговорить сына успокоиться", пишут СМИ.

По данным источников EXTRA, наибольшую озабоченность вызывает то, что отношения игрока отвлекают его внимание от футбола. Рассматривается даже идея, чтобы какой-нибудь близкий друг будет жить с Эндриком в столице Испании в первый год его контракта, чтобы он мог адаптироваться и полностью сосредоточиться на футболе.

Команды опасаются, что с парой произойдет то, что уже произошло со многими другими, которые вместе покинули Бразилию, чтобы начать жизнь в холодной Европе.

"Такое уже произошло с несколькими бразильскими игроками. Они приезжают в чужую страну со своими подругами или женами, и в отношениях часто возникают проблемы адаптации, что отражается на поле", - говорит один из источников.

Учитывая известность Эндрика, модель уже попадает в неловкие ситуации в социальных сетях. Есть много предвзятых комментариев, которые предполагают, что Габриэли встречается с игроком из-за многих миллионов, которые он заработал в футболе.

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