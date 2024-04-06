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17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
2,9 т.
17-летний звездный футболист 'Реала' женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

17-летний бразильский нападающий "Палмейраса" Эндрик, права на которого принадлежат "Реалу", намерен жениться на 21-летней Габриэли Миранде. Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года, сообщает extra.globo.com.

Эндрик и Габриэли уже планируют свадьбу. Хотя девушка не согласна с тем, что в будущем она будет сопровождать своего парня вдали от Бразилии, молодой спортсмен считает само собой разумеющимся, что его подруга поедет в Испанию в июле, когда он после наступления 18-летия вернется в "Реал Мадрид".

17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

Отношения стали проблемой и для "Палмейраса" и для "Реала". Хотя родители Эндрика обожают свою невестку, им посоветовали "уговорить сына успокоиться", пишут СМИ.

17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

По данным источников EXTRA, наибольшую озабоченность вызывает то, что отношения игрока отвлекают его внимание от футбола. Рассматривается даже идея, чтобы какой-нибудь близкий друг будет жить с Эндриком в столице Испании в первый год его контракта, чтобы он мог адаптироваться и полностью сосредоточиться на футболе.

17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

Команды опасаются, что с парой произойдет то, что уже произошло со многими другими, которые вместе покинули Бразилию, чтобы начать жизнь в холодной Европе.

"Такое уже произошло с несколькими бразильскими игроками. Они приезжают в чужую страну со своими подругами или женами, и в отношениях часто возникают проблемы адаптации, что отражается на поле", - говорит один из источников.

17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

Учитывая известность Эндрика, модель уже попадает в неловкие ситуации в социальных сетях. Есть много предвзятых комментариев, которые предполагают, что Габриэли встречается с игроком из-за многих миллионов, которые он заработал в футболе.

17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото
17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото
17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото
17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото
17-летний звездный футболист "Реала" женится на 21-летней модели после 6 месяцев знакомства. Фото

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