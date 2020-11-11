Звезды запустили новый тренд откровенными фото в красном белье

Популярные блогеры и знаменитости массово опубликовали фотографии в соцсети Instagram, на которых они позировали в красном белье, и запустили новый тренд.

На снимки обратили внимание в издании The Sun. По словам инсайдеров, выбор упомянутого цвета обусловлен приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Так, в списке звезд, поддержавших новое модное движение, оказалась участница британского реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт, которая попозировала в комплекте белья алого цвета. Свой образ она дополнила белой рубашкой.

Участница того же телешоу Хлоя Ферри сфотографировалась в кружевном бюстгальтере красного цвета и праздничной шапке в тон, а фитнес-модель и телезвезда Кристин Макгиннесс попозировала боком к камере в белье бордового оттенка.

В свою очередь британская телеведущая Джорджия Стил поделилась снимком в кружевном комплекте багрового оттенка с деталями в виде ремешков бренда Boux Avenue.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.