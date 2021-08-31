Звезды, которые не стесняются своего тела в любом возрасте: как выглядят фигуры Спирс, Лопес, Кроуфорд и других. Фото

Не все знаменитости так идеальны, как мы их представляем. Многие из них имеют изюминки, которые открыто демонстрируют на публику. Они не стесняются своих форм, а наоборот – восхищаются ими.

Звезды часто показывают на камеру небольшой животик или складки на боках, и считают, что себя нужно принимать и любить в любом виде. Но при этом некоторые стараются держать себя в форме и активно приводят тело в порядок. OBOZREVATEL собрал фото знаменитых людей, которые не боятся показывать публике свои фигуры в откровенных нарядах (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Ее дебютный альбом Baby One More Time сделал ее всемирно популярной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

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Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актерскую карьеру.

Американская супермодель, актриса и предприниматель. С конца 1980-х по 1990 годы Синди находилась в числе самых популярных супермоделей, постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, и была лицом модных компаний.

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57" (1992) с Уэсли Снайпсом в главной роли. В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом основала кинокомпанию Simian Films.

Американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар".

Ранее OBOZREVATEL собрал фото популярных моделей плюс-сайз и покажет, как они выглядят в реальности. Среди них – Эшли Грэм, Фелисити Хейворд, Джордан Вудс и другие.