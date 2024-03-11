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Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Ольга Выпирайленко
Папарацци
2 минуты
2,2 т.
Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после 'Оскара'. Фото

В этом году среди знаменитостей, пришли на вечеринку Vanity Fair, которая проходит после "Оскара", некоторые решили превзойти своих коллег, выбирая откровенные наряды. В частности, многие взгляды были прикованы к звездам, которые пришли без белья.

Возглавила рейтинг американская супермодель Эмили Ратаковски, избравшая смелое скульптурное белое платье. Наряды почти не прикрывали ее бюст и полностью обнажали спину. Особенно это было заметно, когда Ратаковски поворачивалась боком к фотографам. Список пришедших без белья звезд опубликовало Daily Mail.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Не меньше взглядов собрала и бразильская певица Анитта, избравшая прозрачное сетчатое платье. Актрису украшали только черные стринги, зато ее грудь была полностью обнажена.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Поразила своим нарядом также английская актриса Флоренс Пью. Звезда выбрала длинный прозрачный наряд с элементами кружева, защищавшими ее скромность.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Смелый образ выбрала и британская актриса Джоди Тернер-Смит. Знаменитость отказалась от нижнего белья и надела черное платье с глубоким ярким разрезом на бедрах.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Продемонстрировала свою подтянутую фигуру немецкая топ-модель Хайди Клум, одевшая золотое обтягивающее платье с разнообразными разрезами спереди.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Подчеркнула нарядом свое декольте американская актриса Джессика Альба, которая пришла в длинном серебристом платье по фигуре, с V-образным вырезом, который украшали объемные цветы.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

Модель и актриса Кендалл Дженнер похвасталась прозрачным длинным платьем черного цвета, подчеркивающим ее фигуру.

Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после "Оскара". Фото

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