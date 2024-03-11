Звезды без белья в тренде: самые откровенные наряды вечеринки Vanity Fair, которую проводят после 'Оскара'. Фото

В этом году среди знаменитостей, пришли на вечеринку Vanity Fair, которая проходит после "Оскара", некоторые решили превзойти своих коллег, выбирая откровенные наряды. В частности, многие взгляды были прикованы к звездам, которые пришли без белья.

Возглавила рейтинг американская супермодель Эмили Ратаковски, избравшая смелое скульптурное белое платье. Наряды почти не прикрывали ее бюст и полностью обнажали спину. Особенно это было заметно, когда Ратаковски поворачивалась боком к фотографам. Список пришедших без белья звезд опубликовало Daily Mail.

Не меньше взглядов собрала и бразильская певица Анитта, избравшая прозрачное сетчатое платье. Актрису украшали только черные стринги, зато ее грудь была полностью обнажена.

Поразила своим нарядом также английская актриса Флоренс Пью. Звезда выбрала длинный прозрачный наряд с элементами кружева, защищавшими ее скромность.

Смелый образ выбрала и британская актриса Джоди Тернер-Смит. Знаменитость отказалась от нижнего белья и надела черное платье с глубоким ярким разрезом на бедрах.

Продемонстрировала свою подтянутую фигуру немецкая топ-модель Хайди Клум, одевшая золотое обтягивающее платье с разнообразными разрезами спереди.

Подчеркнула нарядом свое декольте американская актриса Джессика Альба, которая пришла в длинном серебристом платье по фигуре, с V-образным вырезом, который украшали объемные цветы.

Модель и актриса Кендалл Дженнер похвасталась прозрачным длинным платьем черного цвета, подчеркивающим ее фигуру.

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