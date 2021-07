Звезду "Секса в большом городе" раскритиковали за дешевый наряд: грустно видеть ее. Фото

Американская актриса Сара Джессика Паркер, которая исполнила роль Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", появилась на съемках в платье из масс-маркета. Этот факт возмутил фанатов, поскольку звезда известна своей любовью к высокой моде.

В Instagram-паблике And Just Like That Closet люди продолжают писать негативные комментарии под соответствующими снимками. Знаменитость была запечатлена в голубой рубашке, поверх которой надела бежевое платье длины макси с мелким узорчатым принтом. Наряд создал масс-маркетовый бренд Forever 21 (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой "неудачный" образ Паркер дополнила синими босоножками на каблуках бренда Terry de Havilland стоимостью 275 фунтов стерлингов и сумкой из совместной коллекции Gucci x Balenciaga.

"Пожалуйста, только не Forever 21. Обанкротившийся бренд быстрой моды должен исчезнуть навсегда. Кэрри Брэдшоу никогда бы не решила надеть такую вещь, грустно видеть ее в этом платье", "Нам всем нравилось жить вместе с Кэрри, потому что она носила то, что другие не могли себе позволить. Мы не хотим, чтобы королева Кэрри носила F21", "Кэрри в дешевой одежде? Ужасный образ", – написали пользователи.

Коротко о знаменитости:

Сара Джессика Паркер – американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе", за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми".

