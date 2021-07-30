Звезду "Секса в большом городе" раскритиковали за дешевый наряд: грустно видеть ее. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Актриса Сара Джессика Паркер в розовом платье

Американская актриса Сара Джессика Паркер, которая исполнила роль Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", появилась на съемках в платье из масс-маркета. Этот факт возмутил фанатов, поскольку звезда известна своей любовью к высокой моде.

В Instagram-паблике And Just Like That Closet люди продолжают писать негативные комментарии под соответствующими снимками. Знаменитость была запечатлена в голубой рубашке, поверх которой надела бежевое платье длины макси с мелким узорчатым принтом. Наряд создал масс-маркетовый бренд Forever 21 (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой "неудачный" образ Паркер дополнила синими босоножками на каблуках бренда Terry de Havilland стоимостью 275 фунтов стерлингов и сумкой из совместной коллекции Gucci x Balenciaga.

Видео дня
Сара Джессика Паркер на съемках.
Сара Джессика Паркер в дешевом платье.
Сара Джессика Паркер показала новый образ.

"Пожалуйста, только не Forever 21. Обанкротившийся бренд быстрой моды должен исчезнуть навсегда. Кэрри Брэдшоу никогда бы не решила надеть такую вещь, грустно видеть ее в этом платье", "Нам всем нравилось жить вместе с Кэрри, потому что она носила то, что другие не могли себе позволить. Мы не хотим, чтобы королева Кэрри носила F21", "Кэрри в дешевой одежде? Ужасный образ", – написали пользователи.

Американская актриса Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер на мероприятии.

Коротко о знаменитости:

  • Сара Джессика Паркер – американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе", за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер выглядела в 1995 году. Можно заметить, что тогда у нее были кудрявые волосы, а сейчас они стали более прямыми.

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