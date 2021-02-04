Звезда "Женского Квартала" в тесном наряде снялась в пикантной позе. Фото

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками соблазнительным фото. Так, на нем артистка приняла пикантную позу, выгодно показав ягодицы.

Соответствующий снимок Никитина опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что звезда позировала в обтягивающем топе и шортах. Свой образ она дополнила ботинками на каблуке.

"Не всегда ж вам тут красивые фото показывать", – написала Екатерина.

Отметим, что поклонники отреагировали на новую публикацию звезды с юмором. Многие также засыпали ее комплиментами.

"А кто сказал, что это не красиво?", "Все просто шикарно", "Красота", "Смеюсь", "Так, я вроде бы не пьяный, но с глазами что-то не то", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.