Звезда "Женского квартала" снялась без белья. Фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала откровенный наряд в полуобнаженном виде.
Также знаменитость появилась перед фанатами с необычной стрижкой. Соответствующее фото Сопонару опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, актриса позировала на камеру в черном удлиненном пиджаке, под которым не было белья, поэтому она засветила свою грудь. Кроме того, на голове у Сопонару была короткая прическа и прямая челка, а на лице – яркий макияж.
Отметим, что в зоне декольте у телезвезды виднелась небольшая татуировка.
Пользователи сети восхитились снимком Сопонару и засыпали ее комплиментами. Многие даже не узнали актрису.
"Только по тату поняла, что это вы", "Ослепительно", "Серьезное фото", "Ого, какой взгляд", "Взгляд львицы", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино румынского происхождения, фотомодель, участница команд "Винницкие" в "Лиге смеха".
Была участницей юмористического проекту категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".
Является актрисой скетч-комедии "Країна У" – играет роль полтавской девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в элегантном образе. На нем она позировала в длинном пальто, оголив стройные ноги.
Также знаменитость продемонстрировала эффектный наряд, позируя в студии на стуле. Актриса появилась на камеру в шортах и коротком топе.