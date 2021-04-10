Звезда "Женского квартала" снялась без белья. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Звезда 'Женского квартала' снялась без белья. Фото

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала откровенный наряд в полуобнаженном виде.

Также знаменитость появилась перед фанатами с необычной стрижкой. Соответствующее фото Сопонару опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, актриса позировала на камеру в черном удлиненном пиджаке, под которым не было белья, поэтому она засветила свою грудь. Кроме того, на голове у Сопонару была короткая прическа и прямая челка, а на лице – яркий макияж.

Отметим, что в зоне декольте у телезвезды виднелась небольшая татуировка.

Ирина Сопонару снялась в новой фотосессии

Пользователи сети восхитились снимком Сопонару и засыпали ее комплиментами. Многие даже не узнали актрису.

"Только по тату поняла, что это вы", "Ослепительно", "Серьезное фото", "Ого, какой взгляд", "Взгляд львицы", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети восхитились снимком Сопонару
Сопонару засыпали комплиментами
В сети оценили фото Сопонару
Сопонару восхитила фанатов новым фото

Коротко о знаменитости:

  • Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино румынского происхождения, фотомодель, участница команд "Винницкие" в "Лиге смеха".

  • Была участницей юмористического проекту категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".

  • Является актрисой скетч-комедии "Країна У" – играет роль полтавской девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в элегантном образе. На нем она позировала в длинном пальто, оголив стройные ноги.

  • Также знаменитость продемонстрировала эффектный наряд, позируя в студии на стуле. Актриса появилась на камеру в шортах и коротком топе.

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