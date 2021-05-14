Звезда "Женского Квартала" показала фигуру в ярком купальнике. Видео

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором она продемонстрировала пышные формы в красном купальнике. Поклонники засыпали артистку комплиментами.

Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ Никитина дополнила белой рубашкой и босоножками, а также темно-синей панамой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Верните меня обратно", – написала она.

Поклонники высоко оценили пикантную публикацию звезды. Они засыпали Никитину множеством комплиментов.

"Вау", "Красавицы", "Жрица любви. Сексуальная крошка", "Красивая попа", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.