Звезда "Женского Квартала" показала фигуру в ярком купальнике. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Звезда 'Женского Квартала' Екатерина Никитина

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором она продемонстрировала пышные формы в красном купальнике. Поклонники засыпали артистку комплиментами.

Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ Никитина дополнила белой рубашкой и босоножками, а также темно-синей панамой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Верните меня обратно", – написала она.

Екатерина Никитина в откровенном купальнике
Екатерина Никитина продемонстрировала пышные формы
Екатерина Никитина сексуально позирует на камеру

Поклонники высоко оценили пикантную публикацию звезды. Они засыпали Никитину множеством комплиментов.

"Вау", "Красавицы", "Жрица любви. Сексуальная крошка", "Красивая попа", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина закрутила роман с коллегой из проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.

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