Звезда "Трансформеров" выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 3,5 млн. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Звезда «Трансформеров» выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе

Известный американский актер и рэпер Тайриз Гибсон, который снимался в нескольких частях "Трансформеров", выставил на продажу свой особняк за 3,5 миллиона долларов. Недвижимость расположена в закрытом жилом районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.

В доме есть пять спален и шесть ванных комнат, полностью оборудованный тренажерный зал, кинозал и отдельная ванная комната в главной спальне. Эта главная спальня также включает в себя большую гардеробную, пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известно, что особняк в средиземноморском стиле был построен по индивидуальному заказу с использованием нестандартной европейской мебели, дерева и мрамора. Кроме того, здесь есть современная кухня, бассейн на заднем дворе и гараж на три машины.

Как выглядит дом Тайриза Гибсона.
Тайриз Гибсон продает дом.
Тайриз Гибсон продает свой особняк.
Как выглядит дом Тайриза Гибсона изнутри.
Как выглядит особняк Тайриза Гибсона.
Как выглядит гостиная Тайриза Гибсона.
Как выглядит дом Тайриза Гибсона.
Тайриз Гибсон продает свой особняк.

Тайриз Гибсон – американский рэпер, автор-исполнитель, виджей, актер и продюсер. Снимался во многих фильмах, самые известные: "Двойной форсаж", "Полет Феникса", "Трансформеры", "Трансформеры: Месть падших", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", "Смертельная гонка","Форсаж 5", "Форсаж 6", "Форсаж 7" и "Форсаж 8".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что теннисистка Серена Уильямс продает свой дом в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, штат Калифорния) за $7,5 млн. Здание расположено в том же квартале, что и особняк певицы Бритни Спирс.

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