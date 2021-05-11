Звезда "Трансформеров" выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 3,5 млн. Фото

Известный американский актер и рэпер Тайриз Гибсон, который снимался в нескольких частях "Трансформеров", выставил на продажу свой особняк за 3,5 миллиона долларов. Недвижимость расположена в закрытом жилом районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.

В доме есть пять спален и шесть ванных комнат, полностью оборудованный тренажерный зал, кинозал и отдельная ванная комната в главной спальне. Эта главная спальня также включает в себя большую гардеробную, пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известно, что особняк в средиземноморском стиле был построен по индивидуальному заказу с использованием нестандартной европейской мебели, дерева и мрамора. Кроме того, здесь есть современная кухня, бассейн на заднем дворе и гараж на три машины.

Тайриз Гибсон – американский рэпер, автор-исполнитель, виджей, актер и продюсер. Снимался во многих фильмах, самые известные: "Двойной форсаж", "Полет Феникса", "Трансформеры", "Трансформеры: Месть падших", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", "Смертельная гонка","Форсаж 5", "Форсаж 6", "Форсаж 7" и "Форсаж 8".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что теннисистка Серена Уильямс продает свой дом в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, штат Калифорния) за $7,5 млн. Здание расположено в том же квартале, что и особняк певицы Бритни Спирс.