Звезда 'Сумерок' Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма в откровенном боди от украинского бренда. Фото

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на красной дорожке по случаю премьеры фильма "Любовь, ложь и кровопролитие", где звезда исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло 5 марта в Лос-Анджелесе.

Знаменитость привлекла внимание своим откровенным образом. Для выхода она выбрала боди украинского бренда bettter, пишет Vogue.

Боди с огромным вырезом на спине Стюарт соединила с прозрачными чулками и невероятно высоким каблуком. 33-летняя актриса небрежно сняла с плеч черный пиджак, дополнивший ее образ. Звезда собрала свои темные пряди в беспорядочный, но стильный пучок.

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