Звезда "Школы" показала фото в белье и рассказала о поцелуе с девушкой

Украинская актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черном кружевном белье, сидя на кровати. Свой образ Тринчер дополнила ярким макияжем, прической с локонами и украшениями.

Под фото звезда рассказала о своем первом поцелуе, отмечая, что он состоялся у нее с девушкой в 12 лет.

"Это моя вечеринка! Во сколько лет у вас был первый поцелуй? У меня в 12 с лучшей подругой... А что делать? Мы учились", – написала Анна.

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Тринчер. Они засыпали девушку комплиментами.

Напомним, что Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", участница второго сезона "Голос. Діти", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", а также актриса сериала "Школа". Недавно девушка завела страницу в соцсети TikTоk. Там на нее подписано уже более 1 млн человек.

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