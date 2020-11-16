Звезда сериала "Корона" Эмма Коррин появилась обнаженной на обложке мужского журнала "GQ"

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
1,6 т.
Звезда сериала 'Корона' Эмма Коррин появилась обнаженной на обложке мужского журнала 'GQ'

Популярная актриса Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану в новом сезоне сериала "Корона", предстала на обложке мужского журнала "GQ" в обнаженном виде.

Так, "скромная Леди Ди" превратилась в дерзкую девушку. Об этом стало известно на сайте издания (снимки можно посмотреть ниже).

Образ знаменитости оказался очень непредсказуемым. Ведь в сериале зрители видят воздержанную и спокойную личность, а на обложке Коррин показалась довольно смелой девушкой.

Эмма Коррин предстала на обложке мужского журнала "GQ"
Эмма Коррин предстала на обложке мужского журнала "GQ"

Как сообщал OBOZREVATEL, один из основателей группы "One Direction" и популярный британский певец Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде.

сериалсериал Корона Netflixзвездылюдишоу-бизнесшоу