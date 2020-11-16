Звезда сериала 'Корона' Эмма Коррин появилась обнаженной на обложке мужского журнала 'GQ'

Популярная актриса Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану в новом сезоне сериала "Корона", предстала на обложке мужского журнала "GQ" в обнаженном виде.

Так, "скромная Леди Ди" превратилась в дерзкую девушку. Об этом стало известно на сайте издания (снимки можно посмотреть ниже).

Образ знаменитости оказался очень непредсказуемым. Ведь в сериале зрители видят воздержанную и спокойную личность, а на обложке Коррин показалась довольно смелой девушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из основателей группы "One Direction" и популярный британский певец Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде.