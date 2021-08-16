Звезда "Пиратов Карибского моря" позагорал голышом. Фото

Популярный актер, звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум удивил поклонников пикантными фотографиями. Он позировал обнаженным во время отдыха на озере, и присутствие рядом посторонних людей его абсолютно не смущало.

На странице в Instagram знаменитость опубликовал соответствующие кадры. Он похвастался своими мышцами, а интимные места решил прикрыть на фото смайликом в виде персика (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Блум сделал несколько снимков в воде, после чего сфотографировался на берегу. Он был запечатлен полностью обнаженным, позируя к камере спиной. Также можно увидеть на заднем плане других отдыхающих, которые наблюдали за пикантной съемкой.

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Кроме того, Орландо отметил страницу своей возлюбленной – певицы Кэти Перри.

"Настоящий персик", "Очень горячо", "Орландо умеет поразить", "Орландо снова обнажился", "Даме в зеленом повезло", – отметили поклонники под фото с обнаженным актером.

Коротко о знаменитости:

Орландо Блум – английский киноактер. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии "Властелин колец" и ее приквеле "Хоббит", приключенческом фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" и его продолжениях "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Пираты Карибского моря: На краю света" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

С января 2016 года Блум начал встречаться с певицей Кэти Перри. В феврале 2017 года стало известно, что пара рассталась.

Блум и Перри возобновили отношения в апреле 2018 года, а 14 февраля 2019 года объявили о помолвке. 27 августа 2020 года Орландо Блум и Кэти Перри объявили о рождении дочери Дейзи Дав Блум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орландо Блум признался, что у него мало интимных отношений с Кэти Перри. По словам знаменитости, после рождения ребенка у них с возлюбленной не хватает секса.