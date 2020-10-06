Звезда "Папиных дочек" Мельникова показала стройную фигуру в купальнике. Фото

Российская актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них 28-летняя артистка позировала в откровенном черном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующие снимки Мельникова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Снимки называются сфоткай, как я к солнышку тянусь!" – прокомментировала публикацию актриса.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных фото Дарьи. Они засыпали знаменитость комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.