Звезда "Папиных дочек" Карпович показала стройную фигуру в откровенном боди. Фото

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Соответствующий снимок 34-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном боди, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Карпович дополнила белыми гольфами и балетками.

"Как у всех дела? Вы ходите по дому в тапках, носках или босиком? В пижаме, халате, футболке и трусах, или в чем мать родила? Хочу вас всех узнать с малого", – прокомментировала свою публикацию актриса.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Карпович. Они засыпали актрису восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL: