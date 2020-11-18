Звезда "Папиных дочек" Карпович показала стройную фигуру в откровенном боди. Фото
Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Соответствующий снимок 34-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном боди, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Карпович дополнила белыми гольфами и балетками.
"Как у всех дела? Вы ходите по дому в тапках, носках или босиком? В пижаме, халате, футболке и трусах, или в чем мать родила? Хочу вас всех узнать с малого", – прокомментировала свою публикацию актриса.
Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Карпович. Они засыпали актрису восторженными комментариями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.