Звезда 'Игры престолов' впервые засветил лицо маленького сына. Фото

34-летний Кит Харингтон вместе со своим четырехмесячным сыном попал в объектив папарацци в Нью-Йорке (США). Звезда сериала "Игра престолов" в повседневной одежде – джинсах, черной футболке с короткими рукавами, белых кроссовках и очках в круглой оправе – гулял с ребенком на улице.

Харингтон заботиться о ребенке (его имя, к слову, до сих пор публично не названо), пока его жена Роуз Лесли работает над своим грядущим сериалом HBO "Жена путешественника во времени" в США. Супруги стали родителями в феврале этого года, сообщает издание Daily Mail.

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Отметим, что Роуз и Кит познакомились на съемках легендарного сериала "Игра престолов". В 2017 году возлюбленные объявили о помолвке, а через год сыграли свадьбу в Шотландии. На церемонию, которая состоялась в замке XII века, они пригласили только ближайших родственников и друзей.

Семейную жизнь пары сложно назвать спокойной – Кит, страдающий алкогольной зависимостью и тяжелой формой депрессии, после женитьбы лег в реабилитационную клинику.

Коротко о знаменитости:

Кит Харингтон – британский актер театра, кино и телевидения. Прославился благодаря роли Джона Сноу в фантастическом телесериале HBO "Игра престолов". В 2017 году стал одним из самых высокооплачиваемых актёров телевидения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Харингтон принял участие в вечернем шоу The Jonathan Ross Show, во время которого ведущий проверил его на детекторе лжи.