Звезда 'Гарри Поттера' Рэдклифф зажигательно станцевал в костюме с вырезами и макияжем. Видео

В сети опубликовали ролик, в котором популярный актер и звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф станцевал пикантный танец в полуобнаженном виде. Знаменитость появился в костюме с большими вырезами.

Также кинозвезде визажисты сделали макияж с акцентом на глаза. В таком необычном образе Рэдклифф предстал в 3-м эпизоде сериала "Чудотворцы". Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По сюжету картины, в американском городе уже несколько лет плохой урожай и священник предлагает жителям отправиться в Орегон, где жить намного лучше.

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В первом сезоне сериала Дэниэл Рэдклифф сыграл героя по имени Крейг Боуг – ангел низшего звена, сотрудник Отдела обработки и исполнения молитв, а во втором эпизоде актер появился в роли принца Чонсли "Просто Клевый" – глуповатый и наивный наследник престола.

В ролике видно, как Рэдклифф зажигательно танцует в костюме с вырезами на ягодицах и животе, а в это время другие герои киноленты стоят шокированы.

Коротко о знаменитости:

Дэниэл Рэдклифф – английский актер театра, кино и телевидения и продюсер. Известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноименных фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг.

В 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дэниэл Рэдклифф признался, что начал пить во время съемок "Гарри Поттера" из-за повышенного интереса к его персоне. По словам знаменитости, он не мог справиться с тем, что в обычной жизни его ассоциировали с экранным героем.