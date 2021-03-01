Злата Огневич обнажила грудь в пикантной съемке. Фото
Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила голую грудь.
Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в розовом пиджаке, под который не надела бюстгальтер и черных штанах.
"Зима, прощай", – прокомментировала публикацию Огневич.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Злата, ты супер", "Класс, вот так и нужно носить пиджак", "Какая красивая", "Вау, опасная", "Горячая богиня", – написали люди.
Напомним, что Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. В 2013 году представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Мальме (Швеция) с песней "Gravity", на котором заняла 3-е место.
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