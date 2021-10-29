'Живой Кен' заработал миллион долларов благодаря фото 18+: в чем секрет

Бразильский телеведущий Родриго Алвес, который известен, как модель-трансгендер по имени Джессика, заработал свой первый миллион на площадке Only Fans. Теперь уже "она" начала продавать свои откровенные фото за 20 долларов в месяц и вскоре стала миллионершей.

Также свои откровенные снимки модель публикует на личной странице в Instagram. Джессика прошла через множество операций, и теперь не упускает возможности похвастаться женскими формами. О том, как выглядит Алвес, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы отпраздновать свой первый миллион, Джессика устроила откровенную фотосессию в красном белье. Модель позировала сексуально выгибаясь на кровати практически голой. Она сделала себе яркий макияж с акцентом на губы. На некоторых снимках Алвес даже сняла бюстгальтер и прикрыла пышную грудь накидкой и руками.

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Также Джессика примеряла более нежный образ. Она по-прежнему была только в белье, но уже белого цвета и с нюдовым макияжем.

Отметим, что Алвес настолько гордится своими новыми формами, что решила устроить фотосессию в стиле "ню". Она покрасовалась на кровати абсолютно голой. На ней были надеты лишь аксессуары в виде чокера, браслета и кольца.

Джессика не раз заявляла, что одно из главных желаний у нее – сняться для обложки популярного эротического журнала для мужчин "Playboy".

Напомним:

В начале 2021 года модель перенесла операцию по смене пола. До этого она жила, как мужчина и была известна, как "живой Кен".

В течение года тратила сотни тысяч фунтов на разные операции. Одной из последних была по уменьшению желудка, что по ее мнению способствовало похудению. Кроме того, Джессика планирует трансплантировать себе матку и забеременеть.

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