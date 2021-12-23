Живая 'мультгероиня' с 9 размером груди и осиной талией решила вернуть себе прежний вид. Фото

Женщина по имени Пикси Фокс из Швеции прославилась тем, что хотела выглядеть как мультипликационный герой, и сделала множество пластических операций на пути к заветной цели. Однако теперь живая "мультгероиня" решила вернуть себе прежний вид.

Причиной стала операция, которая едва не убила ее, пишет Daily Star. В общей сложности, на все операции женщина потратила 119 200 долларов (3 271 195 гривен) (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пикси Фокс хотела добиться невероятно тонкой талии, поэтому удалила ребра, чтобы обхват был 35 сантиметров. Также она хотела пышную грудь, и вскоре увеличила ее до 9 размера. Кроме того, женщина сделала множество инъекций на своем лице, чтобы быть похожей на куклу.

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Примерами для подражание у Пикси были героини мультфильмов "Кто подставил кролика Роджера" Джессика Рэббит, "Спящая красавица" Аврора и "Холдный мир" Холли У.

"Эти герои мультфильмов олицетворяют идеализацию женского тела. Я хочу иметь тонкую талию, задницу, большую грудь, большие глаза и действительно красивое лицо. Удаление ребер было еще одним шагом к достижению этого идеала", – заявляла она ранее.

Вскоре Пикси перенесла экстремальную пятичасовую операцию по удалению ребер. Тогда она практически пропала из социальных сетей, чтобы спокойно восстановиться без лишнего внимания.

Через время она поблагодарила поклонников за терпение и рассказала о своем состоянии.

"Я выздоравливаю после осложнения во время операции. Я провожу время с семьей и несколькими друзьями, которые мне очень помогли в этом процессе", – писала Пикси.

Женщина рассказала, что после последней операции едва не погибла из-за некомпетентного врача.

"Я не первая у него. Мне повезло, что осталась жива, после того, как пролежала в коме более недели. Он разрушил жизни очень многих людей. Он не несет за это ответственности. Будьте осторожны", – заявила Фокс.

Женщина собиралась удалить свои яркие зрачки глаз, но сначала решила взяться за имплантаты и "сдуть" губы.

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