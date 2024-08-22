Женщина, тело которой на 99,8% покрыто татуировками, попала в Книгу рекордов Гиннеса. Фото и видео

36-летняя Эсперанс Люминеска Фуэрзина, в прошлом служившая в армии США, попала в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее татуированная женщина с наибольшим количеством модификаций. 99,8% ее тела покрыты чернилами, под кожей вживлены импланты, разрезан язык и есть еще немало косметических вмешательств.

На этом американка не планирует останавливаться, ведь еще не добилась желаемого результата. О своем перевоплощении она рассказала редакторам Книги рекордов.

Люминеска набила свое первое тату на бедре в 21 год, а через 10 лет решила создать на теле целую композицию, которая будет напоминать гармоничную картину. Когда одних изображений женщине стало мало, решила залить чернилами глаза, десна, набить символы на губе и разрезать язык.

В голову и руки американки вживили импланты, чтобы изменить их форму. Однако женщина не считает, что ее образ выглядит злым. Она воспринимает это как творчество и самовыражение.

Ветеран армии отважилась уже на 89 модификаций, что на 40 больше, чем было зафиксировано книгой на прошлой рекордсменке.

Среди особенно необычных изменений в теле женщины: удаление сосков, пирсинг на гениталиях, татуировки на стопах, красные зубы и подрезанные уши. Все эти модификации происходили постепенно, и большинство тату были придуманы мастерами, а не самой Люминеской.

Заглядывая в будущее, рекордсменка хотела бы заняться правозащитной деятельностью, изучить новые направления искусства и получить высшее образование. Она также занимается волонтерской деятельностью в приютах для животных и в организациях по борьбе с ВИЧ.

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