Женщина с самыми большими губами в мире сделала 6 'уколов красоты' за один день, хотя врачи предупреждали, что ее тело начнет гнить. Фото

Андреа Иванова из Болгарии – обладательница самых больших в мире губ, однако ее эксперименты могут привести к негативным последствиям. Женщина захотела сделать шесть "уколов красоты" за один день.

26-летняя Иванова регулярно попадает в заголовки газет благодаря своей внешности. На процедуры она уже потратила около миллиона гривен, пишет Daily Mail.

Хотя женщина ранее признавалась, что ей трудно найти любовь из-за своего эксцентричного вида, это не помешало блогеру достичь цели – сделать свои губы самыми большими в мире. Чтобы воплотить свое желание, она прошла шесть процедур, как "эксперимент" всего за один день.

Иванова одновременно сделала коррекцию, увеличение и удлинение подбородка, коррекцию челюсти и увеличение губ, а также увеличение скул. "Мой врач боялся вводить больше гиалуроновой кислоты в мои губы, но я была непоколебима", – сказала Андреа.

И хотя блогер была в восторге от такого опыта, она призналась – это было очень больно. "Сейчас у меня болит все лицо, челюсть и подбородок очень болят", – добавила она.

Несмотря на дискомфорт, Иванова не собирается останавливаться. "Он боится, что я получу некроз и мне придется удалить ткань из моих губ, если я продолжу", – сказала блогер о своем хирурге.

Некроз – это смерть тканей тела при нарушенном обращении крови. Это состояние может быть вызвано радиацией, химическими веществами или травмой. В некоторых случаях некроз приводит к смерти.

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