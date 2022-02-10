Женщина из Новой Зеландии сбросила половину веса и изменилась до неузнаваемости. В чем секрет ее похудения

Жительница Новой Зеландии Джессика Дромгул старалась вести относительно активный образ жизни со сбалансированной диетой. Но очень много ела, так как употребление пищи приносило ей эмоциональное удовлетворение. Однажды она все-таки решила похудеть и за 14 месяцев сбросила 55 кг. Это случилось после операции на рукаве желудка (резекции).

В один момент вес 27-летней спортсменки достиг 110 кг. По словам девушки, она страдала от того, что никогда не ощущала сытости, пишет 7Life.

"Когда у вас избыточный вес в течение 90 процентов вашей жизни, большую часть дней можно провести с примечаниями, касающимися вашего веса, того, что вы едите и что вы должны делать лучше", – рассказала Дромгул.

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Трансформация ей не далась легко. Девушка перепробовала все виды тренажерных залов, а когда сломала ногу, то стала еще полнее.

В конце концов у нее развилась липедема – состояние, при котором лишний жир накапливается в нижней части тела. Заболевание вызвало отек нижних конечностей.

В ноябре 2020 года она приняла судьбоносное решение сделать операцию по снижению веса.

"Операция предусматривает ограничение объема, поэтому она позволила мне впервые на моей взрослой памяти почувствовать себя сытой. Это дало мне контроль", – отметила Дромгул.

Только после хирургического вмешательства ей удалось сбросить половину своего веса. Но для поддержания этого результата девушка придерживается специальной диеты.

Завтрак: протеиновый коктейль и кофе .

Обед: к уриный салат с авокадо, сыром, помидорами и листьями салата .

Ужин: стейк и овощной теплый салат .

Полдник: вареные яйца, сыр и крекеры или тунец на кукурузных хлопьях.

Кроме этого, Дромгул сосредотачивается на белке, который употребляет при каждом приеме пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, британка Джесс Гулд похудела на 90 кг, но у нее появилась обвисшая кожа, которая мешает девушке передвигаться.