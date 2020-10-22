Жена Ступки снялась в латексе и прозрачном белье для обложки журнала. Фото

Телеведущая, звездный фитнес-тренер и супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова снялась для обложки журнала Opium Red в прозрачном белье.

Соответствующий снимок, на котором 31-летняя знаменитость засветила пышную грудь, она опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что свой образ Логунова дополнила латексными чулками, перчатками и туфлями на каблуке.

"Еще одна обложка журнала в копилку", – написала Полина.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка жены Ступки и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников фотографией в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.