Жена продюсера 'Квартала 95' показала сексуальные фото в нижнем белье. Фото

Супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками откровенными кадрами в нижнем белье. Знаменитость оригинально поздравила пользователей сети с Пасхой, показав сексуальную фотосъемку.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На черно-белых фото Саливанчук позировала в сексуальном нижнем белье, которое подчеркнуло пышное декольте звезды. В качестве дополнения к образу Анна выбрала перчатки в горошек и такого же фасона платок на голову.

"Дорогие мои! Христос Воскрес! От всей души поздравляю с добрым и светлым праздником Пасхи! Желаю, чтобы всё хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для вас всегда открываются любые двери к истинному счастью", – подписала кадры знаменитость.

Пользователи сети оценили новые фото Саливанчук и оставили под публикацией приятные комментарии.

"Аня, обалденное фото", "Шикарная", "Очаровательная", "Божественная красота", – писали поклонники в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Анна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Наиболее известные проекты с ее участием – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Звезда замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Саливанчук снялась в белье и медицинском корсете на шее. Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram