Жена Остапчука впервые разделась до сапог для смелой фотосессии

Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина показала новые фото в одних только сапогах и шляпе. Смелые кадры она подписала философскими размышлениями об ограничениях.

Снимком с откровенной фотосессии Кристина поделилась на личной страничке в Instagram. До этого в ее ленте подобных фото не было.

Блогер позирует перед камерой в черных кожаных ботфортах известного итальянского бренда Casadei и белой шляпе украинского производства Shmelevsky. Руку Кристины украшают часы французского ювелирного дома CARTIER. Средняя цена таких – 150 тысяч гривен. Левое плечо модели оголено, а правое прикрыто кожаным пиджаком.

Видео дня

Под фотографией Остапчук написала философский пост об аскезе. Это понятие обозначает намеренное и сознательное самоограничение. Девушка привела пример, как ее подруги-шопоголики под любым предлогом отказывались покупать себе что-либо в течении месяца.

"Можно делать аскезу на желание: загадываешь себе желание, а взамен за него ты готов себя в чем-то ограничить и создать даже некий дискомфорт. Например, не ругаться матом", – написала жена телеведущего.

Подписчикам понравились размышления Кристины и, конечно же, ее смелый образ на фото. Они оценили модельные данные девушки, оставив под постом комплименты.

Отметим, что ранее Кристина публиковала видео с этой же фотосессии. На нем она также позирует в высоких сапогах, но уже в черном коротком комбинезоне с открытым верхом.

"Бываю строгой и деловой в работе, бываю кокеткой в баре, бываю сосредоточенной под просмотр сериала, а бываю вот такой – с чертиками и огоньками в глазах! Со мной никогда не соскучится любимый", – подписала видео девушка.

На что сам любимый ответил утвердительным и немногословным комментарием: "Ауф".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, экс-солистка группы "NikitA" и модель Даша Астафьева порадовала поклонников новыми пикантными снимками. Знаменитость позировала в бассейне и сауне практически голой.