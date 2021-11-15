Жена Остапчука впервые разделась до сапог для смелой фотосессии

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
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Жена Остапчука впервые разделась до сапог для смелой фотосессии

Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина показала новые фото в одних только сапогах и шляпе. Смелые кадры она подписала философскими размышлениями об ограничениях.

Снимком с откровенной фотосессии Кристина поделилась на личной страничке в Instagram. До этого в ее ленте подобных фото не было.

Блогер позирует перед камерой в черных кожаных ботфортах известного итальянского бренда Casadei и белой шляпе украинского производства Shmelevsky. Руку Кристины украшают часы французского ювелирного дома CARTIER. Средняя цена таких – 150 тысяч гривен. Левое плечо модели оголено, а правое прикрыто кожаным пиджаком.

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Новое фото Кристины Остапчук

Под фотографией Остапчук написала философский пост об аскезе. Это понятие обозначает намеренное и сознательное самоограничение. Девушка привела пример, как ее подруги-шопоголики под любым предлогом отказывались покупать себе что-либо в течении месяца.

"Можно делать аскезу на желание: загадываешь себе желание, а взамен за него ты готов себя в чем-то ограничить и создать даже некий дискомфорт. Например, не ругаться матом", – написала жена телеведущего.

Подписчикам понравились размышления Кристины и, конечно же, ее смелый образ на фото. Они оценили модельные данные девушки, оставив под постом комплименты.

Комментарии подписчиков

Отметим, что ранее Кристина публиковала видео с этой же фотосессии. На нем она также позирует в высоких сапогах, но уже в черном коротком комбинезоне с открытым верхом.

Смелая фотосессия Кристины Остапчук

"Бываю строгой и деловой в работе, бываю кокеткой в баре, бываю сосредоточенной под просмотр сериала, а бываю вот такой с чертиками и огоньками в глазах! Со мной никогда не соскучится любимый", – подписала видео девушка.

На что сам любимый ответил утвердительным и немногословным комментарием: "Ауф".

Комментарий Владимира Остапчука под видео жены

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